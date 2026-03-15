В Москве при столкновении трамваев пострадало больше 20 человек

На западе Москвы произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух трамваев. Авария случилась на дублере Волоколамского шоссе, в районе дома 1 по улице Водников. По предварительным данным, один из трамваев сошёл с рельсов, после чего произошло столкновение. В момент аварии в салонах находились около 70 человек.

Сход трамвая с рельсов в Москве привёл к массовому ДТП: 22 пострадавших, пятеро детей в больнице

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МВД, в результате ДТП пострадали 22 человека, пятеро из них — дети. 11 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. На место происшествия оперативно прибыли 20 машин скорой помощи, все раненые доставлены в медицинские учреждения. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность одного из трамваев, из-за которой он сошёл с рельсов. Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств происшествия. Специальная комиссия с участием экспертов Московского метрополитена и производителя трамваев приступила к выяснению причин инцидента.

Для пассажиров запущены компенсационные автобусы от остановки «Братцево» до станции метро «Сокол». Власти принимают все меры для минимизации неудобств и помощи пострадавшим.