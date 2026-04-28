Кот в салоне Honda Civic спровоцировал автомобильную аварию

Обычная поездка на иномарке из Шарыпова в Красноярск превратилась в кульбит на трассе. Виной всему — хвостатый пассажир. 24-летняя женщина на японской иномарке везла кота в переноске. Животное каким-то образом выбралось, и прямо во время движения полезло к хозяйке на руки.

Как сообщил медиапортал «Ачинск» со ссылкой на назаровскую полицию, авария произошла на 43-м километре трассы Ачинск — Ужур — Троицкое. 24-летняя жительница Шарыпова на Honda Civic направлялась в Красноярск. В салоне в переноске «ехал» кот. В какой-то момент животное выбралось из клетки и перелезло на руки водителю. Девушка, не сбавляя скорости, попыталась усадить кота обратно, но отвлеклась и потеряла контроль над машиной. Honda Civic съехала в кювет и перевернулась.

Прибывшим инспекторам хозяйка машины и питомца пояснила: «В первую очередь я осмотрела кота — не пострадал ли он, а затем уже себя». Травм, к счастью, никто не получил. Автоинспекторы же напомнили фелинофилке: животное на руках у водителя или на коленях пассажира — нарушение пункта 23.3 ПДД, так как это затрудняет управление. Штраф — 500 рублей. Забота о питомце, несомненно, похвальна, но безопасность превыше всего.