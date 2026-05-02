Тверичанин оплатил такси из Краснодара виртуальной подруге

Такси из Краснодара не доставило даму сердца: девушка мечты оказалась мошенницей

Следственным подразделением Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Поводом для разбирательства послужило заявление 22-летнего жителя Калининского района, ставшего жертвой классической афёры с романтическим подтекстом. Молодой человек обратился в полицию с просьбой найти и наказать неизвестных, цинично обманувших его, сыграв на искренних чувствах и отзывчивости.

Анастасия Макарова

Как сообщает пресс-служба МВД по Тверской области, месяц назад в популярном мессенджере пострадавший познакомился с девушкой. Завязалась оживлённая переписка, и постепенно виртуальное общение переросло во взаимную симпатию. В какой-то момент новая знакомая сообщила, что хочет приехать к молодому человеку в гости из Краснодара на такси. Окрылённый перспективой долгожданной встречи, тверичанин без колебаний согласился оплатить столь дальнюю поездку и перевёл необходимую сумму на номер счёта, который предусмотрительно предоставила ему собеседница.

Сразу после зачисления денег виртуальная подруга повела себя предсказуемо для подобных схем. Девушка перестала выходить на связь, а спустя непродолжительное время и вовсе удалила всю историю переписки, лишив потерпевшего каких-либо доказательств общения. Осознав, что стал жертвой обмана, молодой человек незамедлительно обратился за помощью в правоохранительные органы.

Сейчас полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния.

