В Динском районе Кубани водитель «ВАЗа» насмерть сбил пешехода

В станице Пластуновской Динского района Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 26-летний водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2114, двигался по улице Красной в направлении от станицы Динской в сторону посёлка Украинского. Напротив дома номер 174 он совершил наезд на мужчину-пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

Как сообщает телеграм-канал «ЧП Краснодара и края», пешеход пересекал дорогу в неустановленном для этого месте, при этом трагедия разыгралась в зоне видимости оборудованного пешеходного перехода. Мужчина, 30—35 лет, по неустановленной пока причине не воспользовался безопасным способом пересечения проезжей части и вышел прямо перед движущимся автомобилем. У водителя не оставалось времени на то, чтобы среагировать и избежать столкновения в условиях ночной видимости.

Удар оказался настолько сильным, что полученные пешеходом травмы были несовместимы с жизнью. Пострадавший скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, которую вызвали очевидцы аварии. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины, личность которого сейчас устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

На месте работала следственно-оперативная группа, фиксировавшая все детали произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции проводят всестороннюю проверку по факту смертельной аварии, выясняя все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.