В Динском районе Кубани водитель «ВАЗа» насмерть сбил пешехода

Как сообщает телеграм-канал «ЧП Краснодара и края», пешеход пересекал дорогу в неустановленном для этого месте, при этом трагедия разыгралась в зоне видимости оборудованного пешеходного перехода. Мужчина, 30—35 лет, по неустановленной пока причине не воспользовался безопасным способом пересечения проезжей части и вышел прямо перед движущимся автомобилем. У водителя не оставалось времени на то, чтобы среагировать и избежать столкновения в условиях ночной видимости.
Удар оказался настолько сильным, что полученные пешеходом травмы были несовместимы с жизнью. Пострадавший скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, которую вызвали очевидцы аварии. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины, личность которого сейчас устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.
На месте работала следственно-оперативная группа, фиксировавшая все детали произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции проводят всестороннюю проверку по факту смертельной аварии, выясняя все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.