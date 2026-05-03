Смертельное ДТП под Иркутском: машина съехала с трассы, один человек погиб

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на 14-м километре Байкальского тракта в Иркутской области. По предварительным данным, водитель автомобиля марки Mazda 6 двигался в направлении от Иркутска в сторону посёлка Листвянка. В какой-то момент мужчина, находившийся за рулём легкового автомобиля, потерял контроль над управлением транспортного средства, в результате чего машина вылетела с проезжей части.

В Приангарье на Байкальском тракте водитель Mazda 6 съехал с дороги и погиб, трое пассажиров в больнице

Как сообщает пресс-служба МВД Иркутской области, в результате съезда с дороги 22-летний водитель легковушки получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. Молодой человек скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Помимо погибшего, в салоне автомобиля в момент аварии находились ещё три человека, в том числе одна девушка. Все они получили серьёзные телесные повреждения различной степени тяжести и были экстренно доставлены в медицинское учреждение.

За жизни троих пострадавших пассажиров продолжают бороться врачи. Медицинский персонал делает всё возможное для стабилизации их состояния и оказания квалифицированной помощи в полном объёме. Информация о тяжести полученных травм и текущем состоянии госпитализированных не уточняется.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Следствию предстоит установить точную причину, по которой водитель не справился с управлением на данном участке трассы.