Как вырос трафик на трассе М4 «Дон» за год

Больше всего автомобилей проезжало через пункт взимания платы, находящийся на 71-м км дороги. Там каждый день отмечалось около 40 000 водителей. В летние месяцы, в самый разгар сезона отпусков, когда россияне стремятся на «юга», на трассе фиксировалось от 50 000 до 59 000 машин. Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор», в чьем управлении также находятся платные трассы М3 «Украина» и М11 «Москва — Санкт-Петербург».

Стоит отметить, что за последние пять лет число машин, проходящих по «платникам» М4 в общей сложности возросло в 3,5 раза: согласно статистике, в 2013 году проезд по этой дороге оплатили около 26 млн. автомобилистов.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», «Дон» — магистраль с самой большой протяженностью платных участков в России, чья общая длина перевалила за 560 км. Эта дорога оказалась наиболее востребованной среди коммерческих: именно там проезжает 85% от общего потока по платным трассам «Автодора».