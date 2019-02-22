В ЕР поддержали повышение максимальной скорости вне населенных пунктов

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («ЕР») по итогам общественного обсуждения инициативы о повышении максимальной скорости вне населенных пунктов высказался в поддержку этой идеи.

— Если мы улучшаем состояние дорог, ремонтируем существующие и строим новые, конечно, разрешенная скорость по загородным дорогам должна повышаться, например, с 90 км/ч до 110 км/ч. С таким предложением выступили на общественных слушаниях эксперты. И, уверен, оно будет поддержано, — заявил Афонский.