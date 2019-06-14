Назван ТОП-10 самых загруженных дачниками магистралей Москвы

По данным московского ЦОДД, ТОП-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы выглядит следующим образом: Ленинский проспект, Ленинградское шоссе, Варшавское шоссе, проспект Маршала Жукова, Профсоюзная улица, Волоколамское шоссе, Липецкая улица, Рублевское шоссе, Дмитровское шоссе, Каширское шоссе.

Располагаются ли эти магистрали в данном списке в порядке снижения транспортной нагрузки или наоборот — ЦОДД никаких пояснений на эту тему в своем официальном сообщении не дал. Лишь сообщил, что измерения проводились в период 15:00 до 00:00 по пятницам.

Но это и не важно, поскольку практической пользы от данного плода деятельности московской Интеллектуальной транспортной системы не наблюдается: дачники, еженедельно вынужденные стоять в пробках на «своем» вылетом направлении, ознакомившись с этим ТОП-10, все равно будут продолжат по пятницам страдать в них же. Поскольку приемлемых транспортных альтернатив у них все равно нет и не предвидится.

Разве что те, кто каждую пятницу проклинает свое стояние в заторах на не вошедших в ТОП-10 ЦОДД Шелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Можайском шоссе и Шоссе Энтузиастов, а также на Рязанском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, получат повод слегка успокоить себя тем, что кому-то по пятницам приходится еще менее сладко чем им.