Дороги вокруг аэропорта Шереметьево затопило

Подъезд к терминалу «В» московского аэропорта Шереметьево оказался крайне затруднен из-за сильных дождей, обрушившихся на столичный регион 28 июня.

Ливневая канализация, находящаяся, по утверждению Минтранса Подмосковья на балансе авиаузла, не справилась с таким количеством воды. Из-за этого съезд с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе и съезд с Лобненского шоссе на Авиационную улицу оказались под более чем полуметровым слоем воды.

Очевидцы сообщают, что летное поле перед терминалом «В» Шереметьево также покрыто водой.

При этом главные подъезды к аэропорту по Международному шоссе со стороны Ленинградского шоссе и платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11, согласно официальной информации, потопа избежали.