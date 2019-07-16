ЦОДД признал факт транспортного коллапса на юго-западе Москвы

— Для всех, кто собирается на юго-запад Москвы на своей машине: удобнее всего выезжать после 21:00, — говорится в сообщении в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД). То есть людям, едущим с работы в 18.00 предлагается часика три где-то поболтаться, чтобы переждать коллапс в этой части города, и только потом ехать домой. Иначе говоря, ЦОДД, пусть и косвенно, признал факт транспортного коллапса на юго-западе Москвы

Напомним, текущая ситуация сложилась после остановки с 13 по 20 июля движения поездов на южном участке Сокольнической («красной») линии московского метро между станциями «Проспект Вернадского» и «Коммунарка» в связи со строительсвтом Большой кольцевой линии метрополитена.

Ранее представители ЦОДД сообщали, что в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый стан и Обручевский, а также в поселениях Московский и Сосенское на неделю изменится схема движения транспорта. Сейчас остаются перекрытыми съезды с внешней стороны МКАД на Ленинский проспект, съезды с внутренней стороны кольцевой дороги на Киевское шоссе и съезды с него на внутреннюю сторону МКАД, съезд с Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД.