На М11 «Москва — Петербург» увеличивают скорость до 130 км/ч и открывают новый платный участок

Фото: АвтоВзгляд
В начале сентября на скоростной трассе М11 «Москва — Санкт-Петербург» появится новый участок, позволяющий в пути сэкономить время, но не сэкономить деньги. После открытия очередного платного отрезка можно будет промчаться без пробок целых 450 километров. Да еще и со скоростью 130 км/ч.
Лика Затворная

Речь идет об участке с 543-го до 646-го км — от Мясного Бора до Тосно. Транспортная развязка на 543-м километре соединит М11 с федеральной трассой М10 «Россия», а на 646-ом километре — с кольцевой автодорогой А-120.

Магистраль будет соответствовать категории IA — четырехполосное движение с разделяющим встречные потоки барьерами и освещением.

Церемонию открытия, которая состоится 3 сентября, проведут представители Новгородской и Ленинградской областей, а также лично первый замминистра Транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

платные дороги, дорога, трасса
30 августа 2019
433