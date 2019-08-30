На М11 «Москва — Петербург» увеличивают скорость до 130 км/ч и открывают новый платный участок

Речь идет об участке с 543-го до 646-го км — от Мясного Бора до Тосно. Транспортная развязка на 543-м километре соединит М11 с федеральной трассой М10 «Россия», а на 646-ом километре — с кольцевой автодорогой А-120.

Магистраль будет соответствовать категории IA — четырехполосное движение с разделяющим встречные потоки барьерами и освещением.

Церемонию открытия, которая состоится 3 сентября, проведут представители Новгородской и Ленинградской областей, а также лично первый замминистра Транспорта РФ Иннокентий Алафинов.