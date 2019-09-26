Российские ученые придумали «теплый пол» для автомобильных дорог

В исследовании РосдорНИИ указывается, что при сильных осадков зимой снег с проезжей части убирают недостаточно быстро. Его присутствие на асфальте замедляет движение по дорогам и вызывает заторы.

Решить эту проблему предлагается с помощью «теплых дорог». Для их создания специалисты предлагают применять электропроводящий цементобетон (ЭПБ). При прохождении электрического тока он будет нагреваться. Полученное таким образом тепло растопит лежащий на асфальте снег и лед, предупреждая появление сугробов.

В качестве одного из вариантов использования идеи подогрева дорожного полотна называется укладка ЭПБ только вдоль краев проезжей части. Там она обеспечит беспрепятственный сток талой воды в ливневую канализацию. При этом на мостах, съездах, путепроводах и тому подобных сложных участках электрический подогрев можно организовывать по всей ширине проезжей части.

ЭПБ обещают сделать безопасным для пешеходов и водителей, изолировав его сверху специальным покрытием, используя нижние слои дороги в качестве заземления.