Стало известно, когда исчезнут заторы на юго-западном отрезке МКАД

Напомним, что уже открыты отрезки от Калужского шоссе до ул. Александры Монаховой и от Киевского до Калужского шоссе. Своей очереди ждет участок от Боровского до Киевского шоссе. Но и это еще не все: новую дорогу столичные власти планируют связать с МКАД.

Эта магистраль, протяженностью в пять километров, получит 8 боковых съездов, 2 транспортных тоннеля, один мост через реку Битца и три путепровода — въезд на Юго-Восточную хорду (ЮВХ) через пути Павелецкого направления МЖД, путепровод основного хода ЮВХ над железной дорогой и съезд с МКАД на ЮВХ в сторону области.

И, если верить ресурсу rostender.info, уже объявлен тендер на строительство, стоимость которого оценивается в 17 млрд 992 млн рублей. Победитель торгов будет объявлен 30 декабря. Вот, правда, о сроках окончания работ пока не сообщается. Но, скорее всего, новая развязка должна быть сдана, как и автотрасса Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, в 2024-м году.