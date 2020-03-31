На российских дорогах борются с коронавирусом, не снижая цен за проезд

В государственной компании «Автодор» с гордостью отрапортовали об обеспечении своих сотрудников антисептиками и перчатками, а также о пересмотре графика их работы на более лояльный. Еще бы, ведь в отличие от коронавируса, активно распространяющегося по российским городам и весям, энтузиазм водителей к автопутешествиям заметно снизился. Хотя антибактерильные средства они тоже используют.

Интенсивность движения на ряде участков за минувшие выходные сократилась на 30%. Независимые эксперты прогнозируют и дальнейшее снижение транспортного потока.

Впрочем, это ничуть не беспокоит сверхжадных дорожников, не желающих пересмотреть тарифы за проезд по платным участкам. Цены «платников» остаются на прежнем уровне. Ну а чем они хуже платных парковок, которые в условиях вируса не стали бесплатными? Во всяком случае, в Москве, задающей тренды всей России, такого не случилось. Чего нельзя сказать о Калуге, Рязани, Ростове, Казани и Перми — похвально!

Отдельных аплодисментов заслуживают теряющие клиентуру таксисты, объявившие о 30-процентных скидках на поездки во время так называемого карантина.