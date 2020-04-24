Майских перекрытий улиц для автотранспорта из-за Парада Победы не будет

Традиционных при ежегодной подготовке к Параду Победы 9-го мая перекрытий московских улиц и случающихся из-за этого мощнейших пробок в обозримом будущем ждать не приходится. Ранее, согласно сообщениям из неофициальных источников, уже было понятно, что проведение майского Парада Победы находится под большим вопросом из-за истерической самоизоляции от коронавируса.

Однако четких и официальных заявлений из уст высоких чиновников, содержащих утверждение типа «парад 9-го числа отменяется и переносится на такой-то срок» до сих пор не поступало. Тем не менее понять, что традиционного для майских праздников события на Красной Площади ждать не приходится, можно по самому верному признаку.

Дело в том, что репетиции подразделений Министерства обороны, задействованных в этом параде, обычно начинаются сильно загодя. Первые «прогоны» по Красной площади обычно идут с 20-го апреля. Примерно за неделю до этого автомобилистов столицы через СМИ начинают предупреждать о связанных с репетициями перекрытиях улиц.

То есть, о мероприятиях по подготовке к Параду Победы москвичи узнают примерно за месяц до него. На данный момент, к 24-му апреля, никаких намеков на планы провести в городе подготовку к мероприятию не слышно.

Таким образом, уже сейчас можно с уверенностью говорить, что торжественное шествие военных по Красной Площади в Москве если и состоится, то не ранее июня этого года.