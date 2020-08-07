Правительство решило отменить скандальный запрет на бэушные автозапчасти

Некоторое время назад Евразийская экономическая комиссия утвердила поправки в регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Самым главным новшеством стал запрет на использование при ремонте автомобилей восстановленных запчастей.

В «черный список» попали подушки и ремни безопасности, сиденья, в которые встроены ремни или подушки безопасности, системы рулевого управления, включая исполнительные механизмы, блоки электронного управления и датчики, глушители и системы выпуска, тормозные системы, включая исполнительные механизмы, блоки электронного управления и датчики.

При этом образовалась традиционная для России ситуация: документ есть, а наказания за его несоблюдение нет. Параллельно возникла самая настоящая паника среди автомобилистов.

Ведь, например, те же бэушные и восстановленные рулевые рейки — товар очень ходовой, так как новый механизм далеко не каждому по карману.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», российский Минпромторг инициировал отзыв скандальных поправок в техрегламент. Если эта идея будет поддержана другими членами ЕАЭС, новые положения Технического регламента будут скорректированы.

– В настоящее время проект изменений проходит процедуры обсуждения и внутригосударственного согласования в странах ЕАЭС, по результатам которых его положения могут быть скорректированы, — сообщили «АвтоВзгляду» в Минпромторге.

Чиновники министерства предлагают переформулировать положения документа так, чтобы запрет на повторное использование автозапчастей действовал только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств. Таким образом, россиянам опять разрешат использовать компоненты секонд-хэнд для текущего ремонта своих машин.