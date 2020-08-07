В России расширят федеральные трассы: за счет бюджета или обочин?

Вице-премьер пояснил, что дорожное строительство сейчас считается приоритетной задачей. Поэтому программу расширения федеральных трасс закончат даже раньше намеченного срока — в 2023 году вместо 2024.

Это значит, что через 3 года россияне, наконец, смогут ездить по дорогам, а не стоять в многочасовых пробках из-за постоянных ремонтов.

А еще справедливо возникает вопрос: за счет чего будут расширены магистрали? Неужели благодаря техническим полосам и прочим обочинам, которые автомобилисты активно пользуют, получая штрафы? Вряд ли. От пополнения казны власти не откажутся. Проще эту самую казну «потрясти» на перманентное строительство российских направлений.