В России расширят федеральные трассы: за счет бюджета или обочин?

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В 23 регионах России до 2022 года сразу 600 километров федеральных трасс станут шире — на них появятся по две дополнительных полосы. Такое обещание дал вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает агентство «Интерфакс».

Вице-премьер пояснил, что дорожное строительство сейчас считается приоритетной задачей. Поэтому программу расширения федеральных трасс закончат даже раньше намеченного срока — в 2023 году вместо 2024.

Это значит, что через 3 года россияне, наконец, смогут ездить по дорогам, а не стоять в многочасовых пробках из-за постоянных ремонтов.

А еще справедливо возникает вопрос: за счет чего будут расширены магистрали? Неужели благодаря техническим полосам и прочим обочинам, которые автомобилисты активно пользуют, получая штрафы? Вряд ли. От пополнения казны власти не откажутся. Проще эту самую казну «потрясти» на перманентное строительство российских направлений.

безопасность дорожного движения, платные дороги, дорога, трасса
7 августа 2020
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