Дорожники рассказали, почему на российских дорогах никогда не будет ограничения скорости 150 км/ч

На этой неделе директор Департамента эксплуатации и безопасности дорожного движения госкомпании «Автодор» Андрей Казанцев, выступил на форуме, посвященном «инновационным технологиям и интеллектуальным транспортным системам» на дорогах. В ходе своего доклада чиновник подробно рассказал, что нужно сделать, дабы российские дороги «поехали» быстрее.

В первую очередь, надо переписывать Правила дорожного движения, которые закреплены постановлением правительства. Также нужен ГОСТ, в котором предстоит прописать требования к скоростным трассам (в частности, задать минимальную длину участка, где можно разгоняться до 150 км/ч). Возможно, потребуется пересмотреть размеры дорожных знаков, чтобы их было лучше видно.

Будет ли все это делаться, представитель «Автодора» не сказал. Видимо, нет. Сейчас собственник дороги может установить режим 130 км/ч на отдельных участках — пока такое реализовано только на отрезках М11 и М4. Хотя тот же «Автодор» пообещал нам много новых и соверемнных магистралей: в стране вроде бы появится целая сеть скоростных дорог Север — Юг — Запад — Восток.