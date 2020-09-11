В Нижегородской области появилась пробка, где водители массово «убивают» свои авто

Дублер Борского моста был открыт летом 2017 года, чтобы решить проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода. Правда, в часы-пик на дороге собирается скопление машин на несколько километров, можно отдать жизни бездарно много времени.

Не выдержав, владельцы машин пытаются перемахнуть через реку Везлома глубиной около 80 сантиметров. Этот брод является частью технической дороги, которая появилась во время строительства новой транспортной развязки.

Интересно, что покорять водную преграду рискуют не только владельцы внедорожников, но и водители легковушек. Притом исход зависит не столько от клиренса, сколько от мастерства драйвера.

Скажем, в реке неоднократно тонули Chevrolet Niva (эта машина теперь носит шильдик LADA), всевозможные кроссоверы, включая Volkswagen Touareg. А вот вазовская Granta, когда переправа немного обмелела, медленно, но успешно переехала на другой берег.

Каждый вечер возле брода собираются десятки зевак, которые болеют за покорителей стихии, а заодно снимают и выкладывают ролики, как люди добровольно гробят свои авто. Как говорится, безумству храбрых поем мы песню!