В МЧС назвали самую опасную трассу Московской области

Двухполосная дорога, что расширяется до четырех полос лишь перед перекрестками и развязками, провоцирует опасные обгоны, которые нередко заканчиваются страшными авариями. В самом МЧС указывают: организация движения на А108 имеет множество изъянов, плюс трассе не хватает пешеходных переходов, ограждений и освещения.

В общем, в XXI веке таких «двухколеек» быть точно не должно, но они есть. Притом Большая бетонка связывает достаточно крупные города: Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Воскресенск, Клин и Дмитров, а значит по ней ежедневно вынуждены ездить тысячи местных автомобилистов, не считая транзитного транспорта.

Между тем, параллельно «самой опасной трассе Подмосковья» возводится современный дублер. Сейчас активно ведется строительство ЦКАД — новой скоростной дороги, проходящей параллельно МКАД, Малой и Большой бетонкам. Участки сдаются один за другим — к примеру, 11 ноября открылся ЦКАД-3, связывающий трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». И портал «АвтоВзгляд» готов раскрыть множество интересных подробностей об этом самом протяженном отрезке новой магистрали.