В МЧС назвали самую опасную трассу Московской области

Фото: Росавтодор.
Спасатели уверены: сегодня самая опасная автомобильная дорога Подмосковья — федеральная А108 «Московское большое кольцо» (МБК). Как уточнил портал «АвтоВзгляд», именно здесь происходит наибольшее число ДТП, на которые приходится выезжать экипажам МЧС.

Двухполосная дорога, что расширяется до четырех полос лишь перед перекрестками и развязками, провоцирует опасные обгоны, которые нередко заканчиваются страшными авариями. В самом МЧС указывают: организация движения на А108 имеет множество изъянов, плюс трассе не хватает пешеходных переходов, ограждений и освещения.

В общем, в XXI веке таких «двухколеек» быть точно не должно, но они есть. Притом Большая бетонка связывает достаточно крупные города: Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Воскресенск, Клин и Дмитров, а значит по ней ежедневно вынуждены ездить тысячи местных автомобилистов, не считая транзитного транспорта.

Между тем, параллельно «самой опасной трассе Подмосковья» возводится современный дублер. Сейчас активно ведется строительство ЦКАД — новой скоростной дороги, проходящей параллельно МКАД, Малой и Большой бетонкам. Участки сдаются один за другим — к примеру, 11 ноября открылся ЦКАД-3, связывающий трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». И портал «АвтоВзгляд» готов раскрыть множество интересных подробностей об этом самом протяженном отрезке новой магистрали.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дорога
24 ноября 2020
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