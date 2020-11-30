Сколько автомобилей проехало по трассе М-11 «Нева» за год

Чуть больше года назад — 27 ноября 2019 года — Президент России Владимир Путин лично открыл последний участок федеральной трассы М-11 «Нева» в Ленинградской области. С тех пор интенсивность движения по автодороге достигла 23 000 машин в сутки, а в дни пиковой активности — более 37 000 автомобилей.
Согласно статистике, наибольшей популярностью у водителей пользуется участок от Твери до Санкт-Петербурга — по нему за отчетный период проехало почти 33% всех автомобилистов, строивших свои маршруты через М-11. Также довольно востребованным стал отрезок до Северной столицы от Колпино — на него пришлось 15% от общего числа проездов.
Напомним, что М-11 «Нева» пролегает через шесть регионов: Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а также Москву (МКАД) и Санкт-Петербург (КАД). Трасса, обслуживаемая ГК «Автодор», является платной. Тарифы зависят от категории транспортного средства, времени суток и дней недели.
Стоит отметить, что М-11 — первая автодорога в истории новейшей России, построенная с нуля. Она включает в себя 337 искусственных сооружений и 30 развязок. Трассе присвоена высшая техническая категория (1А) — предусмотрено четыре полосы движения и разделительное ограждение. Максимальная разрешенная скорость движения — 110 км/ч, а на некоторых участках — и 130 км/ч.
Между тем, 11 ноября в России открылась еще одна платная дорога — ЦКАД-3, участок нового «кольца», связывающий трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». Узнать более подробно о магистрали — тарифах, развязках и новешей системе безбарьерного взимания оплаты «Свободный поток» — можно здесь.