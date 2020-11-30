Сколько автомобилей проехало по трассе М-11 «Нева» за год

Чуть больше года назад — 27 ноября 2019 года — Президент России Владимир Путин лично открыл последний участок федеральной трассы М-11 «Нева» в Ленинградской области. С тех пор интенсивность движения по автодороге достигла 23 000 машин в сутки, а в дни пиковой активности — более 37 000 автомобилей.

Согласно статистике, наибольшей популярностью у водителей пользуется участок от Твери до Санкт-Петербурга — по нему за отчетный период проехало почти 33% всех автомобилистов, строивших свои маршруты через М-11. Также довольно востребованным стал отрезок до Северной столицы от Колпино — на него пришлось 15% от общего числа проездов.