В России появились светофоры, которые не отвечают ГОСТу

Увидеть необычно оформленные перекрестки уже можно на столичных 1-й Тверской-Ямской, Тестовой, Сергея Макеева, Зои и Александра Космодемьянских, а также на Центральном проспекте Зеленограда. А когда будет принят соответствующих ГОСТ, подобные решения будут применятья по всей стране.

В новые светофоры могут быть встроены камеры городской системы слежения, а также датчики отслеживания вредных выбросов. Кроме того, на такого «электронного регулировщика» можно вывести любое изображение, предупредив водителей об ухудшении погоды, пробках и тому подобном.

Кстати, ранее в Москве появились светофоры… с сигналами, которых нет в ПДД. Что делать, если такой встретится на пути? В реальном мире ответ один — игнорировать и руководствоваться Правилами дорожного движения, считает портал «АвтоВзгляд».