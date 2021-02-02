Коммунальные службы опять провалили уборку снега

Всероссийский опрос наших коллег из «Дрома» не принес ничего нового: 75% водителей уверены, что коммунальщики работают из рук вон плохо. Так, за уборку снега сотрудникам жилкомхозов 26% опрошенных «вкатили» виртуальную «единицу», 23% решились поставить «двойку», плюс 26% посчитали, что старания борцов за чистоту улиц достойны «тройки» — 26%.

«Пятерку» и «четверку» поставили 9% и 16% россиян, соответственно. А это значит, что полный привод и большой клиренс все еще остаются обязательным атрибутом для уверенной езды по нашим дорогам зимой.

На вопрос, где улицы чистят лучше всего, автомобилисты уверенно ответили: «В Москве» — ровно треть респондентов оценила работу столичного департамента ЖКХ на «пять». Второе место заслужили дорожные службы из Тюменской области — высший балл отрядили четверть опрошенных тюменцев.

Ну, а хуже всего зимой передвигаться по дорогам Новосибирской области и Забайкальского края. По мнению сибирских водителей, старания тамошних дорожников заслуживают отметки «единица» (так высказались 40% и 43%, соответственно).

И кстати… Безалаберность чиновников спровоцировала в России введение карточек на бензин. В Хабаровске на АЗС вообще возникли километровые очереди, а часть станций банально закрылась, поскольку им было нечем торговать.