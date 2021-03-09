Строительство трассы «Москва-Казань» оставит регионы без квалифицированных кадров

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», строительство трассы М12 оставило некоторые города России без автобусов. Так, по нашей информации, во Владимире больше 40% водителей городских автобусов уволились с работы, поскольку их переманили компании-подрядчики, начинающие работать на стройке М12.

В других городах и районах Владимирской области ситуация еще хуже: в некоторых автотранспортных предприятий нехватка персонала составляет более 50—60%. А все потому, что подрядчики «платника» готовы платить до 80 000 рублей, тогда как за рулем автобуса реально заработать 25 000—40 000 «деревянных».

И это только начало! Как сообщают наши коллеги из издания «Призыв», в банке данных кадрового центра Владимира компания «Автодор» только что разместила 3500 вакансий. Компании вдобавок требуются рабочие, инженеры, машинисты, проектировщики, сметчики, уборщики, прорабы и мастера участков. Это значит, что квалифицированные кадры наверняка откликнутся на эти предложения. То есть рынок персонала ждет жесткий дисбаланс.

Добавим, что конкретно во Владимирской области уже вовсю ведутся подготовительные работы по строительству магистрали: готовятся стройплощадки, завозится песок, разравниваются земельные участки… Аналогичные процессы идут и в Подмосковье (от ЦКАД до Орехово-Зуево).

И продолжая тему дорог. В ближайшие полгода столичные власти уберут абсолютно все знаки, которые сейчас предупреждают водителей о комплексах фиксации нарушений: соотвестствующие таблички останутся только на въезде в Златоглавую. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, с чем связана новая политика.