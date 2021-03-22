Началось строительство «скандального» участка трассы М12

Теперь все споры окончены: Автодор уверяет, что специалистам удалось проложить дорогу оптимальным образом, и у жителей Владимирской области не должно возникнуть претензий по поводу трассировки. Более того, боссы госкомпании только что провели рабочее совещание прямо на месте строительства первого этапа трассы. На нем обсуждались вопросы подготовки территории и планы работ: этот «совет глав» можно считать официальным стартом строительства.

Сейчас на объекте идут работы по забивке временных свай для проведения проектных и испытательных работ. Кроме того, в рамках подготовки территории ведется обустройство технологических дорог, организация запасов песка и щебня, а также возведение строительных городков.

Добавим, что протяженность М-12, которая соединит Москву и Казань, — около 800 километров, и почти 220 из них пройдет по территории Владимирской области. В этом субъекте РФ строительство будет вестись на четырех отрезках: от Орехово-Зуево; в обход Владимира до пересечения с дорогой на Гусь-Хрустальный; возле Мурома до моста через реку Ока.

Как обещает Автодор, через четыре года жители Владимирской области смогут быстро и безопасно доехать по М-12 до Нижнего Новгорода, Казани, Москвы. Поездка на легковой машине до Москвы займет 1,5 часа, а до Нижнего Новгорода — два часа.

Между тем, начало грандиозной стройки обернулось весьма неожиданными проблемами, о которых подробно рассказывает портал «АвтоВзгляд». Так, по нашей собственной информации, в городе Владимир примерно 30% водителей городских автобусов уволились со своей работы, поскольку их переманили компании-подрядчики