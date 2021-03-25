Московским властям предложили отказаться от грузовых пропусков на МКАД

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Вместо пропусков, оформляемых для движения грузовиков по кольцевой магистрали, группа транспортных экспертов предложила ввести совершенно иной принцип регулирования въезда коммерческого транспорта в столицу. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

Столичному Дептрансу предложено отказаться от пропускной системы для большегрузов на МКАД. Инициатива исходит от некой Ассоциации транспортных экспертов и специалистов. Ее авторы, в частности, утверждают, что для перевозки точно такого же груза, который везет единственная фура длинной 16,5 метра потребуется не менее 17 малотоннажных грузовиков, колонна которых растянется аж на 105 метров. Из-за такой «арифметики» резко увеличивается загруженность дорог, с одной стороны, и растут риски возникновения ДТП — с другой.

Вместо пропусков для большегрузов, которые, по мнению авторов послания, способствуют ухудшению ситуации на дорогах, предлагается ввести систему платных цифровых экологических виньеток, дающих право на въезд в город. Самые дешевые «экопропуска», по мысли представителей Ассоциации, предназначены для грузовиков полной массой 3,5—7,5 тонны с двигателями не ниже пятого экологического класса. Дороже всего экологические «аусвайы» должны обходиться владельцам грузовиков массой свыше 7,5 тонн и третьего экологического класса.

Машинам с моторами, не укладывающимся в нормы третьего экокласса, въезд в город следует запретить. Эксперты предлагают продавать виньетки со сроком действия в сутки, квартал и год. Их реализацию, как пишет РГ, предлагается сделать свободной для всех желающих, словно абонемент для проезда по платной трассе. По принципу: надо доставить груз в город — купил виньетку и поехал, без бюрократии.

штрафы, дептранс, большегрузы, грузовики
25 марта 2021
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