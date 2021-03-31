Как трасса М12 спасет Нижний Новгород от пробок

Это значит, что сразу после положительного заключения Главгосэкпертизы РФ подрядчики смогут начать строительство на четвертом этапе М12, который пройдет по Владимирской и Нижегородской областям. Все работы ведутся по графику, в штатном режиме.

Всего на территории Нижегородской области построят 275 километров трассы, при том что общая протяженность М12 — почти 800 километров. В 2024 году планируется открыть движение по этой дороге, которая будет отличаться развязками в разных уровнях, отсутствием светофоров и наличием площадок для отдыха.

Один из главных плюсов проекта — экономия времени. У жителей Нижегородской области появится возможность добраться до Москвы или Казани за 3–4 часа, в то время как сейчас на подобные поездки требуется 6 часов.

Кроме того, за пределы Нижнего Новгорода будет выведена часть транзитного автотранспорта. Это улучшит экологическую обстановку, снизит число дорожно-транспортных происшествий, сделает город комфортнее и безопаснее.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что магистраль М12, которой так рады жители большинства регионов, вызвала острое неприятие во Владимирской области. А все потому, что трассировка будущего «платника» не понравилась многим аборигенам… Теперь все споры окончены.