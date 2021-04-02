Россияне бросают работу ради бешеных зарплат на строительстве трассы М12

Фото: voms.ru.
Некоторое время назад региональные транспортные компании (в частности, из города Владимира) начали жаловаться на то, что строительство платной магистрали М12 отвлекает рабочие кадры высокими зарплатами. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, сколько платят на главной дорожной мегастройке страны.

Так, во Владимирской области зарплаты, которые подрядчики готовы платить рабочим, действительно оказались выше средних по региону. Так, людям, занятым на валке леса, платят до 90 000 рублей, а водитель может заработать от 60 000 до 80 000 «целковых».

Из-за этого шоферы действительно увольняются от местных автобусных перевозчиков, чтобы перейти на стройку М12. Однако директор Департамента труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев считает, что кадровой катастрофы не случится.

- Я не сказал бы, что есть большой отток работников. В основном всех везут вахтовым методом из других регионов: Нижегородской области, республики Мордовия, Твери и Рязани. Я не думаю, что это обернется серьезным кадровым голодом, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» господин Григорьев.

И мы можем плишь позавидовать оптимизму чиновника, ведь «на дороге» сейчас можно заработать очень приличные деньги, тогда как средняя заработная плата по России по итогам 2020 года составила 44 996 ₽, а рубщик леса может заработать вдвое больше.

Для владимирских работяг такие вакансии вообще настоящая находка. Для справки, средняя «получка» по региону — всего 34 210 ₽. Притом наниматели готовы заключать трудовые договоры сроком на 3 года, что гарантирует определенную стабильность.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», магистраль М12, которой так рады жители большинства регионов, вызвала острое неприятие во Владимирской области. А все потому, что трассировка будущего «платника» не понравилась многим аборигенам… Теперь все споры окончены.

платные дороги, дорога, скандал
2 апреля 2021
905