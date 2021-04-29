На майских праздниках трасса М4 «Дон» погрязнет в глухих пробках

Так, с 30 апреля на участке с 1007-го по 1024-й километр трассы М-4 «Дон» в Октябрьском районе Ростовской области стартуют работы по замене верхнего слоя дороги. Кроме того, с 30 апреля по 4 мая для проезда будет закрыта левая полоса в сторону Москвы на участке с 1019-го по 1024-й километр.

С 4 по 7 мая планируется перекрыть левую полосу в направлении Краснодара с 1007-го по 1012-й километр, плюс — левую полосу в сторону Москвы на участке с 1014-го по 1019-й километр. С 8 по 10 мая запланированы работы на левой полосе в сторону Краснодара на отрезке с 1012-го по 1017-й километр.

И хотя дорожники обещают, что в выходные и праздничные дни движение будет организовано с минимальными ограничениями, логично предположить, что места ремонтов наверняка соберут пробки разной степени грандиозности.

Между тем, сезон ремонтов стартует не только на М4, на и на других «платниках». Этим летом обновление ждет М-1 «Беларусь», М-3 «Украина» и адже М-11 «Нева», притом восстановительные работы пройдут на разных участках, включая бесплатные. Портал «АвтоВзгляд» разузнал подробности.