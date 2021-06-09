Регионы попросили сделать на новой трассе М12 больше развязок

Так, проектировщики уже определили точки устройства развязок с крупными трассами. В Московской области оборудованные пересечения появятся в местах «соприкосновения» будущей мегамагистрали с Северо-Восточной хордой Москвы, с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД) и трассой А-108 «Московское большое кольцо».

Кроме того, путепроводы будут оборудованы на пересениях с региональной дорогой 17К-2 Муром — М-7 «Волга», с Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов, с 22К-0162 Работки — Порецкое, с 97К-001 Чебоксары — Сурское, с А-151 Цивильск — Ульяновск, с Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, с 16К-0674 Казань — Ульяновск — Камское Устье, с 16К-1063 Столбище — Атабаево, с Р-239 Казань — Оренбург, с 16К-1091 Сорочьи горы — Шали.

Кроме того, «на местах» попросили организовать еще несколько дорожных «связок»: на 193-м км М-12 на пересечении с 17Н-7 Драчево — Бутылицы — Меленки во Владимирской области; на 300-м км М-12 в Нижегородской области, где автомобилисты смогут съехать с дороги 22К-0036 Павлово — Сосновское — Лесуново — Мухтолово — Саконы в направлении Сарова и Дивеево; на 628-м км трассы в Татарстане будет обеспечена связь с 16К-0925 Большие Кайбицы — Камылово.

Добавим, что президент Владимир Путин заявил о необходимости увеличения протяженности будущего «платника» Москва-Казань. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.