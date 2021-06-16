Строящийся «платник» Москва-Казань растянут до Омска и Краснодара

фото: rosavtodor
Компания «Автодор» обнародовала свои амбиции на постройку самой длинной на сегодняшний день платной магистрали в России. О них заявил руководитель организации Вячеслав Петушенко, сообщает портал «АвтоВзгляд».

Стройка платного 730-километрового шоссе Казань—Екатеринбург не завершится в 2024 году, а продолжится в связи с планами «Автодора» продлить ее в обе стороны.

— Первый — идти на восток через Омск и Новосибирск. До Омска совершенно четко видим необходимость высокоскоростной трассы, где будет экономиться время. Второй — развитие юго-восточной хорды, которая идет через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара. Сегодня путь с Урала на юг — это перепробеги в 400 км. Ключевая задача по большому счету в 2023 году начать новый проект,— сказал Петушенко «РИА Новости».

По прямой, через территорию Казахстана, расстояние между Омском и Краснодаром составляет 2600 километров. В обход сопредельного государства магистраль между этими двумя российскими городами должна протянуться примерно на 3000 километров. Согласно расчетам, по будущему шоссе из Екатеринбурга в Краснодар можно будет добраться на авто примерно за 30 часов. По существующим сейчас дорогам на этот же маршрут требуется более 40 часов.

безопасность дорожного движения, платные дороги, дорога, трасса
16 июня 2021
472