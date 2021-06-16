Строящийся «платник» Москва-Казань растянут до Омска и Краснодара

Стройка платного 730-километрового шоссе Казань—Екатеринбург не завершится в 2024 году, а продолжится в связи с планами «Автодора» продлить ее в обе стороны.

— Первый — идти на восток через Омск и Новосибирск. До Омска совершенно четко видим необходимость высокоскоростной трассы, где будет экономиться время. Второй — развитие юго-восточной хорды, которая идет через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара. Сегодня путь с Урала на юг — это перепробеги в 400 км. Ключевая задача по большому счету в 2023 году начать новый проект,— сказал Петушенко «РИА Новости».

По прямой, через территорию Казахстана, расстояние между Омском и Краснодаром составляет 2600 километров. В обход сопредельного государства магистраль между этими двумя российскими городами должна протянуться примерно на 3000 километров. Согласно расчетам, по будущему шоссе из Екатеринбурга в Краснодар можно будет добраться на авто примерно за 30 часов. По существующим сейчас дорогам на этот же маршрут требуется более 40 часов.