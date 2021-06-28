Почему в Подмосковье растет число ДТП

Так, если в целом с января по май число пострадавших в ДТП сократилось на 9%, а число погибших снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то уже с мая количество дорожных аварий выросло на 1%, а число погибших увеличилось на 26%.

Причины трагедий, увы, все те же: превышение скорости, выезд на встречку. Но есть и одна новая — развивающаяся сеть платных дорог.

Так, генеральный директор РОО «Союз безопасности дорожного движения» Московской области Светлана Заболоцкая обращает внимание на «рост скоростей на многих платных федеральных трассах, которые введены в эксплуатацию в текущем году, и их недостаточную оснащенность комплексами фотовидеофиксации, особенно на потенциальных аварийно-опасных участках». В частности, на ряде трасс максимальная скорость была повышена до 130 км/ч, что с учетом существующего «нештрафуемого порога» в 20 км/ч часто превращается в 150 км/ч.

– Естественно, — говорит г-жа Заболоцкая, — отсутствие контроля приводит к нарушению даже таких высоких скоростных ограничений и влияет на рост количества ДТП.