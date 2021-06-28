Почему в Подмосковье растет число ДТП

Фото mobrep.ru
Подмосковная ГАИ отчиталась за аварийность на подведомственных ей дорогах за пять месяцев 2021 года. И, на первый взгляд, ситуация выглядит весьма позитивно. Однако на второй — более, чем печально.

Так, если в целом с января по май число пострадавших в ДТП сократилось на 9%, а число погибших снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то уже с мая количество дорожных аварий выросло на 1%, а число погибших увеличилось на 26%.

Причины трагедий, увы, все те же: превышение скорости, выезд на встречку. Но есть и одна новая — развивающаяся сеть платных дорог.

Так, генеральный директор РОО «Союз безопасности дорожного движения» Московской области Светлана Заболоцкая обращает внимание на «рост скоростей на многих платных федеральных трассах, которые введены в эксплуатацию в текущем году, и их недостаточную оснащенность комплексами фотовидеофиксации, особенно на потенциальных аварийно-опасных участках». В частности, на ряде трасс максимальная скорость была повышена до 130 км/ч, что с учетом существующего «нештрафуемого порога» в 20 км/ч часто превращается в 150 км/ч.

– Естественно, — говорит г-жа Заболоцкая, — отсутствие контроля приводит к нарушению даже таких высоких скоростных ограничений и влияет на рост количества ДТП.

встречная полоса, превышение скорости, авария, ДТП, платные дороги, ГИБДД
28 июня 2021
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