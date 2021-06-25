Как быстро охладить салон машины, припаркованной на солнцепеке

Столкнувшись с такой проблемой, прежде всего, следует убрать из салона перегретый воздух. С этим все просто: распахиваем настежь все двери. Какая бы «парилка» ни была на улице, а внутри постоявшей на солнцепека машины температура будет намного выше. Благодаря этому, более горячий воздух из чрева легковушки буквально за пару минут поднимется ввысь. После этого можно заняться не менее горячими деталями интерьера.
Ведь сесть на пышущее жаром сиденье и держаться за разогретый под прямыми солнечными лучами до 60−70ºС руль — то еще «удовольствие». Тем более, что весь остальной пышущий жаром пластик, кожа и обивка будут заново нагревать атмосферу внутри машины до невыносимых значений. Первая мысль: немедленно включаем кондиционер или климат-контроль — это у кого чем машина оборудована. Заминка тут в том, что начать немедленно гнать холодный воздух этот агрегат не может.
Но даже выйдя на рабочий «уровень охлаждения», мгновенно довести температуру в легковушке до комфортных значений он тоже не в состоянии. Хотя бы в силу того, что ему для этого предварительно потребуется залить потоками прохлады жар деталей интерьера. То есть, какое-то время в машине даже с работающим «кондеем» будет менее комфортно, чем на улице.
И уж наверняка вы при этом будете гораздо лучше чувствовать себя в тени ближайшего дерева. Поэтому поступаем следующим образом. Заводим авто, включаем климатическую установку в режим «Lo», переводим ее на забор воздуха из салона (чтобы ей не нужно было охлаждать жаркий воздух снаружи), а также включаем систему вентиляции сидений — если она есть.
Что немаловажно: следует отрегулировать потоки воздуха таким образом, чтобы они были направлены исключительно в ноги и в грудь водителя и переднего пассажира. Ни в коем случае не включайте обдув холодным воздухом горячего лобового стекла! Из-за резкого местного охлаждения в его нижней части может образоваться длинная трещина, забыть о которой можно будет только после замены всей «лобовухи».
Запустив процесс охлаждения, закрываем все двери и окна (если они были открыты) автомобиля и отползаем в ближайшую тень, чтобы не потеть на солнцепеке. Выждав несколько минут, можно возвращаться к машине и наслаждаться желанной прохладой в ее салоне. Главное при этом, если была включена вентиляция кресла, не забыть ее остановить. Долго работающая под пятой точкой «холодилка» может надуть вам ряд крайне неприятных воспалительных заболеваний, обычно гнездящихся в тазобедренной области.