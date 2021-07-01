Дороги Москвы буквально «нафаршируют» камерами фиксации нарушений

Как уточняют представители столичного ведомства, новые камеры будут представлять новое поколение систем видеонаблюдения — соответственно, они предложат специалистам более широкие возможности по настройке изображения. В итоге новые комплексы будут анализировать дорожную ситуацию в режиме реального времени и передавать изображения в ЦОДД.

Хочется верить, что масштабное усиление «большого брата» действительно позволит максимально точно оценивать трафик, вовремя выявляя причины заторов.

И еще одна сугубо столичная новость. В Москве (пока — в рамках эксперимента) ограничили въезд автомобилей в район Патриарших прудов в вечернее время. Новация стала ответом на жалобы местных жителей на шум, но ожидаемо была воспринята неоднозначно остальными горожанами. Есть ли возможность найти компромисс в противоречивых пожеланиях москвичей, разобрался портал «АвтоВзгляд».