Российские водители оценили все плюсы и минусы транспондеров

Если брать все типы автотранспорта и все платные участки дорог, протяженность которых более 1700 км, сейчас по транспондерам проезжает 60,1% автомобилистов. По мнению экспертов, рост числа владельцев транспондеров в России почти достиг своего потолка. Например, во Франции, где платные скоростные трассы существуют уже лет 30, число проездов по транспондерам достигло 60 % несколько лет назад и больше не увеличивается.

В России более оптимистичные прогнозы. Эксперты считают, что рост прекратится на отметке 80%. А вообще, доля проездов, оплаченных через радиоответчик, выросла с 5,1% в 2014 году до 58,5% по итогам 2020 года, и 60,1% в июне 2021 года.

Уточним, что транспондер — компактное устройство, устанавливающееся на лобовое стекло автомобиля — весьма полезный девайс, позволяющий водителю существенно экономить время и деньги на платных дорогах.

Но как из всего многообразия моделей выбрать подходящую? Где транспондер приобрести и что с ним делать дальше? Как получить максимальную выгоду от использования устройства? Ответы на эти и другие вопросы — в материале портала «АвтоВзгляд».