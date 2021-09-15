У жуткой трассы Джубга-Сочи все-таки появится дублер

Разговоры о дублере существующей трассы Джубга-Сочи начались еще несколько лет назад. Однако в 2018-м, когда дорожники подсчитали, что на строительство четырехполосной магистрали уйдет не менее 1,6 трлн. рублей, проект «завернули» — слишком дорого. Впрочем, идею разгрузить проблемную, но очень востребованную дорогу власти не оставили и принялись прорабатывать альтернативные, более дешевые варианты.

Как порталу «АвтоВзгляд» рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, самый главный вопрос на сегодняшний день — трассировка. Поскольку есть ограничения в виде особенностей ландшафта, обсуждается два совершенно разных варианта: прибрежный и горный. В ближайшие недели будет проведена оценка экономической целесообразности каждого из них, и через месяц станет понятно, в каком направлении двигаться.

Но на каком бы варианте госкомпания в итоге ни остановилась, проект все равно потребует огромных вложений. По предварительной, очень приблизительной, оценке — это 1 трлн. рублей. Тем не менее можно предположить, что дорога довольно быстро «окупится», ведь она наверняка будет пользоваться высоким спросом как у туристов, так и у местных жителей, вынужденных полгода простаивать в «багровых» пробках вместе со всеми.