Почему в России сложно и дорого взять автомобиль в прокат

Рост цен и нехватка автомобилей для проката — традиционная сезонная проблема компаний, помогающих американцам арендовать транспортное средство для путешествий по стране. В сезон отпусков повышение сроков бронирования авто, его стоимости в связи с ажиотажным спросом фиксируется по всей территории России. Да, использовать автомобиль в длительных поездках — дорогое удовольствие. Но и взять машину в прокат — процедура весьма хлопотная.
Количество автомобилей значительно сократили сами сервисы аренды во время низкого спроса, а именно в начале пандемии и введения ограничений на путешествия. Так как локдаун коснулся всех и вся, многие сервисы распродали большую часть своих автопарков.
Таким образом, компаниям проката удалось остаться на плаву во время распространения COVID-19 за счет сокращения количества машин, расходов на их содержание и персонала для их обслуживания. Это было самое выгодное время для продажи, так как производство новых авто даже после снятия ограничений на работу автоконцернов не нормализовалось.
Ситуация ухудшилась, когда сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве из-за пандемии, во время которой практически всем компаниям пришлось сократить свой автопарк на 35%, так что это была дисфункциональная олигополия. Предложение никогда не было ограниченным.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» основатель маркетплейса по аренде авто Getrentacar Александр Першиков, сейчас, когда спрос резко пошел в рост, сервисы по прокату авто используют различные способы, чтобы устранить дефицит, еще одной причиной которого стал кризис полупроводников, по причине которого большинство автоконцернов сократили объемы производства новых авто. Поэтому компании по аренде авто вынуждены обращаться к вторичному рынку, к ассортименту аукционов, поэтому пока не стоит удивляться, взяв в прокат машину с немалым пробегом.
Производство новых автомобилей из-за нехватки чипов, скорее всего, не стабилизируется до четвертого квартала. При этом спрос на прокатные авто для путешествий пока останется таким же высоким, в связи с чем не стоит ожидать снижения ценников на аренду. Такие компании, как The Wall Street Journal и Enterprise открыто заявляли о том, что клиентам может быть труднее получить аренду из-за повышенного спроса. Поэтому арендаторам стоит подумать о прокате авто заранее и быть готовым к повышенной стоимости аренды.