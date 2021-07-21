Почему в России сложно и дорого взять автомобиль в прокат

Рост цен и нехватка автомобилей для проката — традиционная сезонная проблема компаний, помогающих американцам арендовать транспортное средство для путешествий по стране. В сезон отпусков повышение сроков бронирования авто, его стоимости в связи с ажиотажным спросом фиксируется по всей территории России. Да, использовать автомобиль в длительных поездках — дорогое удовольствие. Но и взять машину в прокат — процедура весьма хлопотная.

Количество автомобилей значительно сократили сами сервисы аренды во время низкого спроса, а именно в начале пандемии и введения ограничений на путешествия. Так как локдаун коснулся всех и вся, многие сервисы распродали большую часть своих автопарков.

Таким образом, компаниям проката удалось остаться на плаву во время распространения COVID-19 за счет сокращения количества машин, расходов на их содержание и персонала для их обслуживания. Это было самое выгодное время для продажи, так как производство новых авто даже после снятия ограничений на работу автоконцернов не нормализовалось.