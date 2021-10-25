В Москве на трех магистралях увеличат скоростной режим

Фото из открытых источников
Столичные власти решили увеличить скоростной режим на трех магистралях. С 27 октября автомобили поедут быстрее на Северо-Восточной хорде, проспекте Генерала Дорохова и участке Ленинградского шоссе. По мнению столичного ЦОДД, это сделает скоростной режим более ровным.
Виктор Васильев

Об увеличении скоростного режима сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Михаила Кизлыка.

«С 27 октября на Северо-Восточной хорде, проспекте Генерала Дорохова и на участке Ленинградского шоссе от МКАД до Шереметьевского шоссе разрешенная скорость повысится. На СВХ будет 90 км/ч — сейчас 60–80 км/ч, на проспекте Генерала Дорохова — 80 км/ч вместо 60 км/ч, на участке Ленинградского шоссе — с 60 до 70 км/ч», — сказал Кизлык.

В ЦОДД также отметили, что повышение скоростного лимита на автомагистралях стимулирует переход на них транзитного транспорта с городских улиц. Кроме того, количество штрафов за превышение на 20–40 км/ч должно снизиться на 20%.

превышение скорости, безопасность дорожного движения, дорога, ГИБДД, цодд
25 октября 2021
430