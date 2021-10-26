Число лобовых ДТП в России снизилось на 30%

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители компании «Автодор», именно благодаря барьерам удалось снизить число «встречных» аварий. А потому до конца 2022 года дорожники намерены установить еще много-много километров подобных ограждений.

Так, например, дополнительные сооружения, обеспечивающие безопасность на проезжей части, появятся на трассе М4 «Дон» в Краснодарском крае и Ростовской области, а также на М-3 «Украина» в Калужской и Московской областях. Дальше — больше.

«Опыт эксплуатации скоростных дорог показывает эффективность данных мер. Разделение потоков не позволяет любителям обгона, которые игнорируют сплошную разметку и дорожные знаки, совершать опасные маневры», — подытожили в «Автодоре».

Интересно, сколько же инвестиций потребуется для возведения оградительных барьеров? А сколько из них будут действительно потрачены на дело?