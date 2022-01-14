Объявлено, когда грандиозная мегатрасса М12 поедет «насквозь»

Как уточнет «Автодор», технологический проезд обеспечит беспрепятственный проезд строительной техники, минуя региональную дорожную сеть, что упростит процесс поставки стройматериалов в любую точку М12. А вот для простых автомобилистов платная магситраль откроется только через 2 года…

Впрочем, основной ход трассы планируется запустить раньше. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», до конца 2022 года вступит в строй 22-километровый отрезок от ЦКАД до Орехово-Зуево — на нем уже положен слой асфальта.

В 2023-м прибавится 135 км от Орехово-Зуево до Владимира. Еще через год будет сдан самый длинный, 654-километровый отрезок от Владимира до Казани.

На данный момент активно идет строительство 1,2,3, а также 4,6 и 7 этапах, а именно — сооружение земляного полотна и возведение искусственных сооружений.

Кстати, при строительстве будущей платной автомагистрали М12 на одном из участков во Владимирской области дорожники применили экспериментальный «стальной асфальт». Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, чем такое покрытие отличается от обычного.