Кота, которого на руках подержал Путин, поменяют на новый Mercedes-Benz

Учитывая, что животное «отлично подойдет коллекционерам», продавец неоднократно поднимал цену — за несколько дней стоимость кота выросла до 9 500 000 «целковых». Правда, при этом владелец милостиво согласился обменять четырехлапый товар на седан Mercedes-Benz E 200 (на фото), мотоцикл Kawasaki Ninja 600 или жилой дом.

К слову, на этой неделе кот вроде бы даже забронирован! Во всяком случае, автор объявления уверяет, что за пушистым комочком прямиком из Англии выезжает некая «многоуважаемая личность». Уж не сама ли британская королева?

И продолжая тему странноватых объявлений. 110 000 000 рублей или 1 450 000 долларов — столько просят за BMW M5 2014 года выпуска, одометр которого отсчитал 37 000 километров. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, откуда возник столь негуманный ценник.