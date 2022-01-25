Как всего одна камера под Москвой напугала сотни дальнобойщиков

Система позволяет автоматически измерять ширину, высоту и массу проезжающего через рамку транспортного средства, в том числе — по осям. При выявлении перегруза материалы передаются на рассмотрение ГИБДД. И уже там на собственника (владельца) транспортного средства налагается штраф от 150 000 рублей до 500 000 рублей.

До апреля 2022 года весовой контроль работает в тестовом режиме и, соответственно, постановления по административным нарушениям сейчас не выносятся. Но, чтобы привлечь внимание нарушителей, в 300 метрах по ходу движения устновлено светодиодное табло, которое показывает водителям грузовиков величину перегруза.

Как уверяют жители Владимирской области, большегрузы, в том числе работающие на доставке стройматериалов на возведение платного автобана М-12, уже сменили маршруты, чтобы объехать пункт весового контроля.

Увы, но теперь перегруженные грузовики разбивают районные дорог, не предназначенные для движения большегрузов. Притом экипажи ДПС не обращают на нарушителей никакого внимания, так как штраф за проезд «под знак» составляет 500 рублей.

Добавим, что допустимая масса двухосного грузовика-одиночки составляет 18 тонн. Максимально допустимые законом 44 тонны может весить шестиосный автопоезд. В свою очередь, предельная длина сцепки — не более 20 метров.

Кстати, многие водители, когда выезжают на зимнюю дорогу, предпочитают ехать за грузовиком. О том, почему водителям легковых машин, особенно современных, стоит опасаться ехать за большегрузом, рассказывает портал «АвтоВзгляд».