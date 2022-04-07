Названы регионы, которые лидируют по количеству ДТП в России

С января по декабрь 2021 года в России произошло 133 331 дорожно-транспортное происшествие, что на 8,1% меньше, чем в 2020 году.

При этом в Москве количество ДТП выросло на 6,6% и составило 8 516 аварий. Столица лидирует по этому показателю. На втором месте Краснодарский край с результатом 5956 аварий. А вот это на 8,4% ниже, чем в 2020 году. Третье место за Северной столицей. В Санкт-Петербурге зафиксировано 5 006 аварий. И хоть это немало, но всего на 4,2% меньше, чем в 2020 году.

А меньше всего аварий произошло в Чукотском автономном округе. Там случилось всего 13 ДТП, что на целых 48% ниже, чем в 2020 году.