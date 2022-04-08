Обещают без пробок: на трассе М4 стартует сезон больших ремонтов

Фото: Автодор.
Грядущий сезон отпусков будет особенным, ведь многие россияне, лишившись других альтернатив, наверняка захотят отдохнуть на российском юге. Понимая это, дорожники начинают сезон ремонтов на трассе М4 «Дон» раньше, чем обычно.
Алексей Кованов

В одной только Воронежской области будет приведено в порядок 411 км, в том числе — отремонтировано более 80 км трасы. В частности, в 2022 году на М4 «Дон» планируется завершить ремонт асфальтобетонного покрытия с 739 по 741 км к Черному морю и с 715 по 741 км в Москву.

Вдобавок продолжается реконструкция участка 741–777 км в направлении Москвы, а, кроме того, работы будут вестись на альтернативном (бесплатном) отрезке автодороги на 706–713 км.

В свою очередь, в Ростовской области до 12 июня будет ограничено движение участка с 982 до 995 км, где требуется укрепление дорожного полотна.

Как уверяет "Автодор, в местах проведения работ, чтобы минимизировать возможность образования заторов, дорожники организуют движение так, чтобы минимизировать пробки.

Надо сказать, что попытка избежать заторов — вещь хорошая, но вряд ли реализуемая. Ведь ближайшим летом на побережье Черного моря обрушится «девятый вал» отдыхающих из России.

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8 апреля 2022
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