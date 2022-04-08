Обещают без пробок: на трассе М4 стартует сезон больших ремонтов

В одной только Воронежской области будет приведено в порядок 411 км, в том числе — отремонтировано более 80 км трасы. В частности, в 2022 году на М4 «Дон» планируется завершить ремонт асфальтобетонного покрытия с 739 по 741 км к Черному морю и с 715 по 741 км в Москву.

Вдобавок продолжается реконструкция участка 741–777 км в направлении Москвы, а, кроме того, работы будут вестись на альтернативном (бесплатном) отрезке автодороги на 706–713 км.

В свою очередь, в Ростовской области до 12 июня будет ограничено движение участка с 982 до 995 км, где требуется укрепление дорожного полотна.

Как уверяет "Автодор, в местах проведения работ, чтобы минимизировать возможность образования заторов, дорожники организуют движение так, чтобы минимизировать пробки.

Надо сказать, что попытка избежать заторов — вещь хорошая, но вряд ли реализуемая. Ведь ближайшим летом на побережье Черного моря обрушится «девятый вал» отдыхающих из России.