На трассе М7 «Волга» появятся дополнительные светофоры, освещение и знаки

На всех объектах планируется радикально обновить пешеходную инфраструктуру, установив освещение, светофоры и знаки со светодиодной подсветкой. Часть светофоров будут импульсными (то есть такими, что моргают желтым светом), а часть — с кнопкой вызова, чтобы по требованию пехода для транспортного потока зажигался запрещающий сигнал.

Предполагается, что переоборудованные «зебры» станут более заметными для водителей и безопасными для пешеходов. Хотя, конечно, идеальным решением были бы не такие полумеры, а полный отказ от одноуровневых переходов — в пользу надземных или подземных.

И продолжая тему организации дорожного движения. Столичные власти рассказали о реализации очередной с виду правильной, но на практике сомнительной идеи — «умном» светофоре, названном «экологичным». Портал «АвтоВзгляд» разобрался в сути новации.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM