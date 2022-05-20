На трассе М7 «Волга» появятся дополнительные светофоры, освещение и знаки

Фото: Росавтодор.
Упрдор «Москва — Нижний Новгород» планирует заняться обустройством сразу 39 наземных пешеходных переходов, что расположены на федеральных автодорогах во Владимирской и Нижегородской областях, включая трассу М7 «Волга». Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности грандиозного переустройства «зебр».
Алексей Кованов

На всех объектах планируется радикально обновить пешеходную инфраструктуру, установив освещение, светофоры и знаки со светодиодной подсветкой. Часть светофоров будут импульсными (то есть такими, что моргают желтым светом), а часть — с кнопкой вызова, чтобы по требованию пехода для транспортного потока зажигался запрещающий сигнал.

Предполагается, что переоборудованные «зебры» станут более заметными для водителей и безопасными для пешеходов. Хотя, конечно, идеальным решением были бы не такие полумеры, а полный отказ от одноуровневых переходов — в пользу надземных или подземных.

И продолжая тему организации дорожного движения. Столичные власти рассказали о реализации очередной с виду правильной, но на практике сомнительной идеи — «умном» светофоре, названном «экологичным». Портал «АвтоВзгляд» разобрался в сути новации.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM

ПДД, пешеходы, безопасность дорожного движения, дорога
20 мая 2022
240