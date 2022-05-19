Украинцам разрешат безнаказанно ездить без ОСАГО по дорогам России

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, согласно которому требование оформить полис ОСАГО на автомобиль для водителей, въехавших в Россию с Украины, Донецкой и Луганской народных республик, отменяется на три месяца с момента прибытия на территорию РФ. Это может быть, как просто приезжий украинец, так и человек, официально получивший статус беженца. В случае ДТП, совершенного по вине такого водителя, пострадавшая сторона должна обращаться за возмещением ущерба «к страховой компании».

А возмещать ущерб, нанесенный незастрахованным украинским аварийщиком, станет Российский союз автостраховщиков (РСА). На данный момент РСА платит за виновника аварии, не застрахованного по ОСАГО, только по статье «ущерб здоровью». В случае же с водителем-украинцем, нанесенный им вред предполагается компенсировать полностью — включая и ущерб имуществу пострадавшего.

Затраты РСА на выплаты по ДТП украинцев будет восполнять Пенсионный фонд, а на его счета деньги, предназначенные для пострадавших от украинцев российских автовладельцев, будут поступать непосредственно из бюджета РФ.

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