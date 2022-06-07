Выделенные полосы «А+» — новая придумка для российских урбанистов

С 1 июня на дорогах Литвы начали действовать новые Правила дорожного движения. Среди прочего, новые литовские ПДД вводят понятие «велосипедной улицы». Здесь автомобилистам запрещено разгоняться быстрее 30 км/ч, а также обгонять велосипедистов. Более того, в таких местах велосипедисты не обязаны держаться правого края дороги.

Еще одно новшество — выделенные полосы «A+», где могут перемещаться общественный транспорт, велосипедисты, скутеристы и квадроциклисты, а также — машины, которые перевозят людей с огрониченными возможностями. При наличии специальной разметки на «А+» также разрешено выезжать электромобилям, таксомоторам, мотоциклам и автомобилям, что везут больше четырех человек.

Интересно, как скоро отечественные урбанисты захотят примерить все эти новшества на российских дорогах?

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