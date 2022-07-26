Премьер Мишустин лично «разрулил» грандиозную пробку на трассе М7

В черте города Покров проезжую часть сузили до одной полосы, а максимальную скорость движения транспорта ограничил до 40 км/ч. Поэтому на картах, где отображаются пробки, центральная улица райцентра мгновенно стала черно-красной…

В свою очередь, врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев предложил остановить ремонт до ноября, когда будет запущен первый этап будущей мегатрассы М12, чтобы на него можно было перенаправить часть автомобильного потока.

Однако еще раньше на проблему обратил внимание лично премьер РФ Михаил Мишустин. Он заметил, что трасса М7 является ключевой артерией по снабжению строящегося автобана М12. А стартовавшие ремонтные работы могут затормозить стройку.

В итоге глава российского правительства призвал дорожников не снижать опережающих темпов возведения «платника», а потому решить все вопросы, которые могут этому препятствовать. Таким образом, починку покровского отрезка «Волги» перенесли на осень, сообщает «Зебра ТВ».

И еще «дорожная» новость. Не секрет, что трасса Р−132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля — это важный туристический маршрут, популярность которого особенно выросла после того, как наши сограждане фактически потеряли возможность выезжать за границу. В пиковые периоды по автодороге ежедневно проезжает более 10 тысяч автомобилей, притом сама магистраль, мягко говоря, далека от совершенства. Но скоро она обещает перестать быть «дорогой смерти».