3 неприятности, с которыми столкнутся абсолютно все автопутешественники на юг России

Так уж вышло, что в этом году мы все поедем «на юга»: курорты Краснодарского края — единственный для многих россиян способ выехать на море, пока не осела пыль в политике и экономике. Собираем вещи, бронируем гостиницу, грузим машину, опытный водитель еще и на диагностику заедет. Вот, кажется, и все. Однако впереди не просто долгая дорога и много асфальта. Путешествие на юг имеет свою специфику, о которой надо знать, чтобы не испортить себе отпуск.

Во-первых, несмотря на отличное дорожное покрытие и высокую разрешенную скорость, магистраль М4 — не место для гонок. Путь длинный, сил потребуется немало. Но это лирика, а проза — в очередях на заправках. АЗС не справляются с наплывом туристов, «хвост» стоит с дороги, а заправка занимает порой и больше часа. Оно вам надо? Гораздо проще, дешевле и быстрее будет выбрать для себя и автомобиля комфортную скорость, сэкономив горючку и нервы.

Второй важный элемент — бесконтактная оплата, она же транспондер. Опытные водители знают, что некоторые пункты «срабатывают» в начале, а некоторые — у самого шлагбаума. Более того, всегда найдется «умник» желающий пролезть вперед или проехать бесплатно, пристроившись следом. Из-за них регулярно приходится сдавать назад, выпуская неудачника из ворот оплаты. Вывод прост: не поджимай впереди стоящего, быстрее проедешь. Сам же по себе транспондер экономит ровно один час времени — проверено неоднократно.