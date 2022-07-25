3 неприятности, с которыми столкнутся абсолютно все автопутешественники на юг России

Так уж вышло, что в этом году мы все поедем «на юга»: курорты Краснодарского края — единственный для многих россиян способ выехать на море, пока не осела пыль в политике и экономике. Собираем вещи, бронируем гостиницу, грузим машину, опытный водитель еще и на диагностику заедет. Вот, кажется, и все. Однако впереди не просто долгая дорога и много асфальта. Путешествие на юг имеет свою специфику, о которой надо знать, чтобы не испортить себе отпуск.
Во-первых, несмотря на отличное дорожное покрытие и высокую разрешенную скорость, магистраль М4 — не место для гонок. Путь длинный, сил потребуется немало. Но это лирика, а проза — в очередях на заправках. АЗС не справляются с наплывом туристов, «хвост» стоит с дороги, а заправка занимает порой и больше часа. Оно вам надо? Гораздо проще, дешевле и быстрее будет выбрать для себя и автомобиля комфортную скорость, сэкономив горючку и нервы.
Второй важный элемент — бесконтактная оплата, она же транспондер. Опытные водители знают, что некоторые пункты «срабатывают» в начале, а некоторые — у самого шлагбаума. Более того, всегда найдется «умник» желающий пролезть вперед или проехать бесплатно, пристроившись следом. Из-за них регулярно приходится сдавать назад, выпуская неудачника из ворот оплаты. Вывод прост: не поджимай впереди стоящего, быстрее проедешь. Сам же по себе транспондер экономит ровно один час времени — проверено неоднократно.
Да, Московскую, Тульскую, Липецкую и Воронежскую области все пройдут «от винта»: сил навалом, топливо плещется в баке, знай себе — мотай километры на колеса. А вот дальше начинается «изюм»: Ростовская область и все, что далее, печально известны дорожными ловушками, в которые попадают все, кто приехал впервые. На юге грузовики работают «на коротком плече», и чтобы заработать всегда идут с большим перегрузом. Этим, кстати, объясняется страсть ростовчан и краснодарцев к «носатым фурам» — капотным тягачам американского производства, славящимися своими возможностями тянуть сверх нормы. Перегруз в тандеме с жарой приводит к тому, что асфальт идет складками, образовывая не только яму, но и выпирающий «причал». Примешь такой — попрощаешься не только с бампером, но и с картером. И, как следствие, с отпуском.
Приезжая на юг, особенно если придется уходить с основной трассы, нужно забыть о торопливости и внимательно смотреть на полотно, стараясь держаться в середине дороги. Складка асфальта, как правило, образуется по краям полосы, так что врезаться в нее можно либо на обгоне, либо от большой любви к обочине. И то, и другое — опрометчиво. Как бы ни хотелось скорее добраться до гостиницы, аккуратность и осторожность — лучший способ сэкономить время в пути. Особенно, если речь идет про российский юг, славный своими «нюансами». Тогда и только тогда «морской маршрут» пройдет без приключений. И без поломок.