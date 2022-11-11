Почему электромобили в России спровоцируют массовые аварии и пожары

Даже самый компактный электромобиль может очень резво стартовать со светофоров, а скорость и количество лошадиных сил у иных моделей зашкаливает. Например, в Porsche Taycan спрятались целых 625 «лошадей», а отдача силовой установки Kia EV6 — 325 сил. С лихим норовом такого «табуна» справится не каждый водитель, особенно начинающий. Да и в автошколах не учат, как правильно ездить на «электричках». А ведь нюансов много. Когда лучше катиться, а не жать газ, как правильно пользоваться системой рекуперативного торможения и т. д. Поэтому уже в ближайшее время нас ждет волна аварий, особенно, когда каршеринговые компании начнут массово менять прокатные «Солярисы» и «Рио» на электромобили. Но это — полбеды.
Вряд ли водители арендованных машин станут следить за количеством заряда тяговой батареи. Значит, участятся случаи, когда электрокары просто начнут останавливаться на проезжей части, лишенные энергии. Представьте, если это произойдет на МКАД. Причем на правую полосу машину не отогнать, даже на стартере. Результат — тяжелое ДТП из-за наезда сзади.
Еще одна проблема. Электромобили горят и надо знать, как их тушить. Однако сначала пожарным, приехавшим на вызов, нужно определить, что в аварию попал именно электрокар (многие такие машины построены на базе обычных легковушек).
Затем нужно понять, как обесточить транспортное средство. Иначе при попытке разрезать кузов, пожарного может просто убить разрядом тока. Плюс, хорошо бы знать конструкцию «железного коня», ведь в стойках могут быть подушки безопасности, которые не сработали при ударе.
Отдельная задача — тушение пожара. Скажем, разработчики Tesla говорят: чтобы погасить пылающий электрокар, нужно около 11 000 литров воды! То есть на вызов должны приехать сразу несколько пожарных машин. Даже в Москве это вряд ли возможно, не говоря уже о небольших городах.
Не забудем и про здоровье людей, ведь тяговые батареи токсичны и при возгорании выделяют такие опасные вещества как оксиды лития, никеля, углерода, а также серную кислоту. Поэтому сейчас, пожарным лучше вообще не трогать горящий электромобиль. Иначе можно получить токсическое отравление. Да и водителю при виде огня легче забрать документы и убежать подальше.