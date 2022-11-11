Почему электромобили в России спровоцируют массовые аварии и пожары

Еще одна проблема. Электромобили горят и надо знать, как их тушить. Однако сначала пожарным, приехавшим на вызов, нужно определить, что в аварию попал именно электрокар (многие такие машины построены на базе обычных легковушек).

Затем нужно понять, как обесточить транспортное средство. Иначе при попытке разрезать кузов, пожарного может просто убить разрядом тока. Плюс, хорошо бы знать конструкцию «железного коня», ведь в стойках могут быть подушки безопасности, которые не сработали при ударе.

Отдельная задача — тушение пожара. Скажем, разработчики Tesla говорят: чтобы погасить пылающий электрокар, нужно около 11 000 литров воды! То есть на вызов должны приехать сразу несколько пожарных машин. Даже в Москве это вряд ли возможно, не говоря уже о небольших городах.

Не забудем и про здоровье людей, ведь тяговые батареи токсичны и при возгорании выделяют такие опасные вещества как оксиды лития, никеля, углерода, а также серную кислоту. Поэтому сейчас, пожарным лучше вообще не трогать горящий электромобиль. Иначе можно получить токсическое отравление. Да и водителю при виде огня легче забрать документы и убежать подальше.